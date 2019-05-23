شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض"بوطيب أو أحداد+ مليون دولار"لضم كودجا من بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الزمالك خطة البحث عن تدعيم خط هجومه فى الميركاتو الصيفى، وقبل الموسم الكروى الجديد، والذى سيشهد منافسة وصراع شرس بين الأندية الكبرى على اللقب، خاصة فى ظل وجود بيراميدز الذى سيقوم بإبرام العديد من الصفقات الكبرى والتى من شأنها أن تحدث الفارق فى الدورى المصرى، الأمر الذى دفع مسئولو الأندية الأخرى وفى مقدمتهم القلعة البيضاء لبدأ البحث عن عناصر مميزة يتم التعاقد معاها لتدعيم صفوفه فى المرحلة المقبلة.

وأصبح التوجولي لابا كودجا مهاجم نهضة البركان المغربي، على رأس قائمة المطلوبين فى الزمالك بالميركاتو الصيفى المقبل، خاصة بعدما أبهر اللاعب مسئولى القلعة البيضاء وأفراد الجهاز الفنى للفريق، بالمستوى الذى قدمه خلال مشاركته مع الفريق المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكان أحد أهم العناصر التى تمثل خطورة على مرمى الأبيض، ونجح فى إحراز هدف الفوز لنهضة بركان فى الدقيقة 94 من عمر المباراة التى جمعتهما فى الساعات الأولى من يوم الاثنين المقبل، على الملعب البلدى ببركان.

الزمالك رصد مبلغ مليون دولار، بالإضافة إلى أحد لاعبيه المغاربة خالد بوطيب أو حميد أحداد، للانضمام لصفوف نهضة بركان المغربى، مقابل ضم التوجولى لابا كودجا فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن بعض المسئولون بالقلعة البيضاء حرصوا على التواصل مع اللاعب التوجولى للتأكد من عدم توقيعه لأى نادى أخر، ورغبته فى الانضمام لصفوف الفارس الأبيض، خاصة وأن هناك بعض التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة النادى الأهلى فى الحصول على خدمات اللاعب، وأخرى أكدت حصول الأحمر على توقيع لابا كودجا، إلا أن اللاعب نفى وأكد التزامه بعقده مع الفريق المغربى، وتركيزه فى بطولة الكونفدرالية التى ينافس الزمالك عليها.