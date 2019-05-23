شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي ينضم لقائمة منتخب مصر الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على ضم رمضان صبحي لاعب الأهلي لقائمة الفراعنة بعد استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأول على أن يعلن المنتخب الأوليمبي عن قائمة الفريق يوم 28 مايو الجاري.

كما تم الاستقرار داخل المنتخب الأوليمبي على ضم جميع اللاعبين المستبعدين من حسابات أجيري على رأسهم مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش.

قائمة منتخب مصر

اختار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني و الجهاز المعاون 25 لاعباً للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا هم : أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة):