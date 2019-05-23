الأهلى يعيد الأمل لمؤمن زكريا...

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جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الاهلي فتح الباب أمام قيد مؤمن زكريا لاعب الفريق في قائمة الموسم الجديد بعدما رحّب الجهاز الفني للفريق ببقاء اللاعب وأن كان ذلك مُرتبط بعدة عوامل يأتي في مقدمتها حفاظ على اللاعب على لياقته ومستواه وعدم تعرضه لأية إصابات عضلية خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن قيد زكريا في قائمة الفريق الموسم الجديد وارد خاصة إذا رحل عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون "زحمة" في الفريق أمثال أحمد الشيخ وإسلام محارب ومحمد شريف حيث سيكون الفريق بحاجة لقدرات زكريا حال رحيل هؤلاء اللاعبين .
وأكد مصدر مسئول بالاهلى أن الادارة الحمرا ء لا تمانع في الإبقاء على زكريا بعد فسخ عقده مع نادي أحد السعودي قبل عدة أشهر حيث يتواجد اللاعب في تدريبات الفريق حالياً لحين تحديد مصيره سواء بالقيد في قائمة الموسم الجديد وبدء فترة الإعداد مع الفريق أو الرحيل لأياً من الأندية الخارجية ، وشدد المصدر على أن محمود الخطيب رئيس النادي سيبحث مع الجهاز الفني مصير زكريا خاصة وأن اللاعب نفسه تلقي مؤخراً عدة عروض خلال الفترة الماضية طلبت التعاقد معه غير إنه رفض البت في هذه العروض لحين حسم موقفه من الاهلي.
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