شكرا لقرائتكم الأهلى يعيد الأمل لمؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الاهلي فتح الباب أمام قيد مؤمن زكريا لاعب الفريق في قائمة الموسم الجديد بعدما رحّب الجهاز الفني للفريق ببقاء اللاعب وأن كان ذلك مُرتبط بعدة عوامل يأتي في مقدمتها حفاظ على اللاعب على لياقته ومستواه وعدم تعرضه لأية إصابات عضلية خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن قيد زكريا في قائمة الفريق الموسم الجديد وارد خاصة إذا رحل عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون "زحمة" في الفريق أمثال أحمد الشيخ وإسلام محارب ومحمد شريف حيث سيكون الفريق بحاجة لقدرات زكريا حال رحيل هؤلاء اللاعبين .