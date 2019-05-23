شكرا لقرائتكم شوقى غريب يقرر ضم رمضان صبحى لمنتخب مصر الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على ضم رمضان صبحي لاعب الأهلي لقائمة الفراعنة بعد إستبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأول على أن يعلن المنتخب الأوليمبي عن قائمة الفريق يوم 28 مايو الجاري.

كما تم الاستقرار داخل المنتخب الأوليمبي على ضم جميع اللاعبين المستبعدين من حسابات اجيري على رأسهم مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش.

قائمة منتخب مصر

