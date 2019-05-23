شكرا لقرائتكم أجيرى يحدد فترة الراحة لمحمد صلاح والنني بسبب دورى الابطال والاوروبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر فترة الراحة التى سيحصل عليها الثنائى محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزي و محمد صلاح من الإنضمام لصفوف الفراعنة فى المعسكر المقرر إنطلاقه 6 يونيو ببرج العرب خاصة فى ظل إرتباط الثنائى بنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول و توتنهام فى الأول من يونيو بينما يخوض ارسنال مباراة أمام تشيلسي فى نهائى الدورى الأوروبي يوم 29 مايو.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، و يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوي و اوغندا و الكونغو الديمقراطية ، على أن يبدأ الفراعنة مبارياتهم فى العاشرة مساء يوم 21 يونيو ثم يوم 26 أمام الكونغو ثم اوغندا يوم 30 يونيو.