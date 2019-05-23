شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث تدعيم خط هجومه فى الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الزمالك خطة عن تدعيم خط هجومه فى الميركاتو الصيفى، وقبل الموسم الكروى الجديد، والذى سيشهد منافسة وصراع شرس بين الأندية الكبرى على اللقب، خاصة فى ظل وجود بيراميدز الذى سيقوم بإبرام العديد من الصفقات الكبرى والتى من شأنها أن تحدث الفارق فى الدورى المصرى، الأمر الذى دفع مسئولو الأندية الأخرى وفى مقدمتهم القلعة البيضاء لبدأ البحث عن عناصر مميزة يتم التعاقد معاها لتدعيم صفوفه فى المرحلة المقبلة.

وأصبح التوجولي لابا كودجا مهاجم نهضة البركان المغربي، على رأس قائمة المطلوبين فى الزمالك بالميركاتو الصيفى المقبل، خاصة بعدما أبهر اللاعب مسئولى القلعة البيضاء وأفراد الجهاز الفنى للفريق، بالمستوى الذى قدمه خلال مشاركته مع الفريق المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكان أحد أهم العناصر التى تمثل خطورة على مرمى الأبيض، ونجح فى إحراز هدف الفوز لنهضة بركان فى الدقيقة 94 من عمر المباراة التى جمعتهما فى الساعات الأولى من يوم الاثنين المقبل، على الملعب البلدى ببركان.

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