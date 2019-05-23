شهد أمس الاربعاء الموافق 22\5\2019 مباراتين في الدوري المصري،فقد أقيمت مباراة بين الأهلي والاسماعلي، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهم، كما التقي فريق بيراميدز مع النجوم وانتهي اللقاء بفوز فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شئ.

حيث فقد الأهلي نفطتين في المنافسة علي بطولة الدوري، وبذلك ارتفع رصيد الاحمر إلي النقطة 74 ويظل في المركز الأول، وكذلك ارتفع رصيد الأسماعيلي الى 42 نقطة ويبقي في المركز السابع، بيما استطاع بيراميدز من رفع رصيده إلى 69 نقطة ليحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق النجوم عند 25 نقطة وبذلك هبط رسمياً، ويأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الأربعاء 22\5\2019: