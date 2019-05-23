تحذير شديد اللهجة من جروس للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من تكرار أخطاء مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان، والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد أحرزه التوجولى لابا كودجا. وشدد جروس على لاعبى الأبيض، ضرورة التركيز وعدم الوقوع فى نفس الأخطاء بالمباراة المقبلة أمام نهضة بركان بإياب نهائى الكونفدرالية والمقرر لها يوم الأحد على ستاد برج العرب، وخاصة ارتكاب الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، نظرًا لإيجادة نهضة بركان الضربات الثابتة والتى مثلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك فى الذهاب.

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