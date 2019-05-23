جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات يوم الاربعاء 22/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد على لاعب المقاولون العرب، احتلال صدارة جدول تريبت هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف، عقب إقامة مباراتين يوم الاربعاء 21/5/2019 في بطولة الدورى، حيث فاز بيراميدز علي نظيره النجوم بهدفين نظيفين، وتعادل الاهلي مع الاسماعيلي بهدف لكل منهما . ويتقاسم كل من خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى ومحمود علاء لاعب الزمالك المركز الثانى برصيد 14 هدف . Advertisements قائمة الهدافين

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