شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يحدد فترة راحة صلاح و النني من المنتخب وموعد إنضمامهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر فترة الراحة التى سيحصل عليها الثنائى محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزي و محمد صلاح من الانضمام لصفوف الفراعنة فى المعسكر المقرر انطلاقه 6 يونيو ببرج العرب خاصة فى ظل إرتباط الثنائى بنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول و توتنهام فى الأول من يونيو بينما يخوض أرسنال مباراة أمام تشيلسي فى نهائى الدورى الأووروبي يوم 29 مايو.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، و يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوي و اوغندا و الكونغو الديمقراطية ، على أن يبدأ الفراعنة مبارياتهم فى العاشرة مساء يوم 21 يونيو ثم يوم 26 أمام الكونغو ثم أوغندا يوم 30 يونيو.

أكد هاني رمزي مدرب الفراعنة أن أجيري سيتحدث مع الثنائى وتحديد فترة الراحة الخاصة بالنني ومحمد صلاح خاصة أن الأخير خاض موسم صعب مع ليفربول مزدحم بالمباريات وسيحصل على راحة لن تقل عن 5 إلى 7 أيام.