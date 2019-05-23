شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني vs فيكتوريا لوست.. مباريات دور الـ 16 ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف، اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات اليوم الثاني من دور الـ 16 كالتالي:

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عمر مسعد x الألماني سيمون روزنر

كريم عبد الجواد x زاهد سالم

محمد الشوربجي x الإنجليزي داريال سيلبي

فيما تواجه نور الشربيني الإنجليزية فيكتوريا لوست بمنافسات السيدات.