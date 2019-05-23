شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه يطير إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الخميس، محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه إلى السعودية، للحاق ببعثة المنتخب المشارك فى معسكر خارجى مع المنتخب السعودى. كان المنتخب قد غادر إلى السعودية الجمعة الماضية لإقامة معسكرمشترك مع المنتخب السعودى . ويأتى سفر رئيس الاتحاد ، بعد ان انتهت تصفيات منتخبات الناشئين و الشباب التى أقيمت باستاد القاهرة . يذكر أن المنتخب الأول شارك ببطولة سيرياس الدولية وحقق خلالها 3 ميداليات برونزية.

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