محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالفيديو والصور.. صالح جمعة يهدي أزارو هدف الأهلي.. وبامبو يرد ولا يحتفل
15 دقيقة تكفي.. بيراميدز ينتزع الصدارة من الزمالك بثنائية في النجوم
استعدادا لنهائي الكونفيدرالية.. بوطيب يشارك في جزء من مران الزمالك
بتروجيت يرفض خوض لقاء المقاولون
"فيفا" يعلن الموقف النهائي لعدد منتخبات مونديال قطر 2022
الإسماعيلي يُعطل الأهلي ويشعل الصراع على الدوري
الزمالك يعلن موعد المعسكر استعدادا لمواجهة نهضة بركان
أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة المسابقات
تقرير.. كيف يعود إنتر للقمة في إيطاليا؟ الإجابة يوفنتوس
دورتموند يقطع الطريق على ليفربول ويضم موهبة ليفركوزن
لمباراة واحدة فقط.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري
المسابقات تعلن مواعيد الجولة الأخيرة.. ومباراتان تحددان منافس الزمالك
الأهلي أم الزمالك؟ كم نقطة يحتاجها القطبان لحسم وجهة الدوري؟
مصابو الأهلي.. تحسن حالة لطفي.. نيدفيد يواصل التأهيل وسعد يعود بعد 45 يومًا
أسطورة الأهلي في السلة يعلن اعتزاله
ماركا تكشف.. فيفا يحقق مع رئيس كاف بسبب "الفساد والتحرش والرشوة"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. بامبو لا يحتفل.. بيراميدز ينتزع الوصافة.. بوطيب في مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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