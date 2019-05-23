تصريحات الأربعاء.. شوبير ومجاملات الدوري.. تذاكر الزمالك.. واستغلال الإسماعيلي ضغوط الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز التصريحات، يوم الأحد 29 مايو 2019.
حرس الحدود: لن نواجه بيراميدز قبل الزمالك.. ونوافق على التأجيل
شوبير: المجاملات والخوف سبب أزمة جدول الدوري
أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة المسابقات
عامر حسين ردًا على الأندية: موسم استثنائي.. وانظروا لموقف ليفربول
مدرب بيراميدز: سننافس على البطولات.. والمنتخب يحتاج لخبرات جبر
سعفان: التعادل مع الأهلي يسعد جماهير الإسماعيلي.. وأي حارس معرض للخطأ
مدرب الإسماعيلي: نجحنا في استغلال ضغوط الأهلي
كريم بامبو: الأهلي "بيتي".. وتحاملت على نفسي من أجل الهدف
البدري: تواجد 5 لاعبين بالمنتخب دليل على نجاح بيراميدز.. وأتمنى الدوري للأهلي
ياسر ريان يكشف كواليس لأول مرة عن فوز المنتخب بـ"أمم إفريقيا" 1998
أمير مرتضى: الإقبال على تذاكر نهائي الكونفدرالية تاريخي
طلعت يوسف يؤكد: مهمتي مع الاتحاد ستنتهي أمام سموحة
حرس الحدود: لن نواجه بيراميدز قبل الزمالك.. ونوافق على التأجيل
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