رفض الجهاز الفنى للاسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلى مساء الأربعاء ، لحساب مؤجلات الأسبوع الـــ18 لبطولة الدورى المصري. ، لحساب مؤجلات الأسبوع الـــ18 لبطولة الدورى المصري. ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد اعتبارًا من اليوم الخميس إستعدادً للقاء الجونة المقرر له الاثنين القادم ضمن منافسات الأسبوع الــ34 بالدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الإسماعيلي يستعد للجونة دون راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.