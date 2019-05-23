انت الان تتابع مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص

أجيري

يرى رمضان السيد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، أن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية 2019، تحمل الكثير من الجدل، وأن هناك حالة عامة من التحفظ عليها، خاصة وأنه قام بضم لاعبين لا يلعبون مع فريقهم للمنتخب، ويجب استبعادهم مثل أحمد أبو الفتوح. وشدد السيد، خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، مساء الأربعاء، أن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور ويتدخل في هذه الأمر بشكل سريع، لتصحيح الأخطاء.

وتابع: «يجب أن يكون لاتحاد الكرة دور في محاسبة المدرب، لأن جمهور الكرة المصري لن يرضى بخسارة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في بلاده، وهناك علامات استفهام كثيرة على عدد من اللاعبين المستبعدين، وعلى رأسهم عبد الله جمعة الذي يعتبر استبعاده ظلمًا كبيرًا». واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز

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