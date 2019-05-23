انت الان تتابع مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص
أجيري
يرى رمضان السيد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، أن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية 2019، تحمل الكثير من الجدل، وأن هناك حالة عامة من التحفظ عليها، خاصة وأنه قام بضم لاعبين لا يلعبون مع فريقهم للمنتخب، ويجب استبعادهم مثل أحمد أبو الفتوح. وشدد السيد، خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، مساء الأربعاء، أن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور ويتدخل في هذه الأمر بشكل سريع، لتصحيح الأخطاء.
وتابع: «يجب أن يكون لاتحاد الكرة دور في محاسبة المدرب، لأن جمهور الكرة المصري لن يرضى بخسارة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في بلاده، وهناك علامات استفهام كثيرة على عدد من اللاعبين المستبعدين، وعلى رأسهم عبد الله جمعة الذي يعتبر استبعاده ظلمًا كبيرًا». واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز
وتابع: «يجب أن يكون لاتحاد الكرة دور في محاسبة المدرب، لأن جمهور الكرة المصري لن يرضى بخسارة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في بلاده، وهناك علامات استفهام كثيرة على عدد من اللاعبين المستبعدين، وعلى رأسهم عبد الله جمعة الذي يعتبر استبعاده ظلمًا كبيرًا».
واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على النجوم، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق، وجون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة وارتقي إلى المركز الثاني، ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري.
في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب ، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.