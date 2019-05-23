انت الان تتابع شوبير: الأهلي لن يخوض مباراة المقاولون بسبب مؤجلات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ ص

أحمد شوبير

قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن النادي الأهلي سيتجه لاتخاذ قرار بعدم خوض مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 28 مايو الحالي. وأوضح شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON»، أن الأهلي بصدد إصدار بيان بعدم لعب مباراة الذئاب لحين خوض الزمالك لمبارياته المتبقية له في المسابقة، وذلك بعد ساعات من إصدار نادي بتروجت بيانًا يرفض فيه جدول المباريات المعلن مؤخرًا. وتابع: «الأسابيع القادمة ستشهد جدلا في مسابقة الدوري المصري، بسبب موقف بعض الأندية من الجدول الجديد للأسابيع الأخيرة للبطولة».

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ورفض نادي بتروجت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة،