انت الان تتابع مدرب الإسماعيلي: فرحة جمهور الزمالك لا تشغلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص
الأهلي والإسماعيلي
قال محمود جابر، المدير الفني للإسماعيلي، إن أداء فريقه يشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه استغل حالة الضغط التي يمر بها الأهلي في هذا التوقيت بسبب رغبته في الفوز بكل مبارياته لحسم لقب الدوري لصالحه. وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وأوضح جابر، في تصريحاته عقب المباراة، أن أداء فريقه لم يكن الأفضل، لكن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور، خاصة وأن المركز الحالي للدراويش لا يليق بمكانة النادي. وعاد جابر للحديث عن مواجهة الأهلي، مؤكدا أن فريقه لعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم، وأهدر أكثر من فرصة تهديفية محققة مستغلًا الهجمات المرتدة
وأوضح جابر، في تصريحاته عقب المباراة، أن أداء فريقه لم يكن الأفضل، لكن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور، خاصة وأن المركز الحالي للدراويش لا يليق بمكانة النادي.
وعاد جابر للحديث عن مواجهة الأهلي، مؤكدا أن فريقه لعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم، وأهدر أكثر من فرصة تهديفية محققة مستغلًا الهجمات المرتدة التي سنحت للفريق في ظل اندفاع الفريق الأحمر.
وبشأن فرحة جمهور الزمالك بالتعادل مع الأهلي، شدد: «نحن نخوض مبارياتنا بهدف الفوز لصالح فريقنا فقط وما يشغلنا هو إسعاد جمهورنا بتحقيق أفضل النتائج».
بهذه النتيجة واصل الأهلي تربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 42 في المركز السابع.
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