انت الان تتابع حسام البدري: أتمنى فوز الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
حسام البدري
أكد حسام البدري، رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، أن ناديه حقق العديد من الإيجابيات في موسمه الأول بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن التواجد في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك يعد انجازًا يحسب للفريق. وأضاف البدري، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن ما وصل إليه بيراميدز من مستوى في هذا الموسم يؤكد نجاح كل فرد في المنظومة، وأن انضمام 5 لاعبين من الفريق للمنتخب المصري في قائمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، دليل على الطفرة التي حققها ناديه.
وأوضح أن بيراميدز يفكر حاليًا فيما سيفعله بالموسم المقبل، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن النادي سيدعم الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي بعدما تضاعفت الطموحات والأهداف. ويرى البدري، أن توقع بطل الدوري المصري هذا الموسم من بين الأهلي والزمالك صعب للغاية، خاصة
وأوضح أن بيراميدز يفكر حاليًا فيما سيفعله بالموسم المقبل، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن النادي سيدعم الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي بعدما تضاعفت الطموحات والأهداف.
ويرى البدري، أن توقع بطل الدوري المصري هذا الموسم من بين الأهلي والزمالك صعب للغاية، خاصة وأن الفريق الأبيض ما زال لديه 5 مباريات في المسابقة، متمًا: «أنا أهلاوي وبكل تأكيد أتمنى فوز النادي الأهلي بالدوري، لكن علينا الانتظار».
وتغلب بيراميدز على نظيره النجوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة وارتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري.
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