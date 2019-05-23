انت الان تتابع تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص

التصميمات الجديدة لفريق بيراميدز

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن التصميمات الجديدة لقميص فريق بيراميدز المقرر الظهور به بداية من الموسم الجديد. ونشر تركي آل الشيخ 3 تصميمات جديدة لقميص الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها: «بيراميدز السنة القادمة.. يهمني رأيكم». التصميمات التى جاءت بـ3 ألوان هى الأحمر والأسود والأبيض المخطط باللون السماوى، لاقت استحسان عدد من متابعى صفحة آل الشيخ.

وكتب أحد متابعى الصفحة ويدعى أحمد يوسف: «بصراحه أحسن تيشرت جه مصر والله سواء للأنديه أو المنتخب».بينما أبدى رفعت رفاعى، اعتراضه على القميص الأحمر، وقال: «بلاش الأحمر.. الأسود جميل جدا.. والأبيض فى الأزرق ده الأساس اللى عرفنا بيه بيراميدز ياسيادة المستشار».أما خالد العمدة، فكتب: «اللون السماوى فى الأبيض

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