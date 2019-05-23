انت الان تتابع خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص

خالد الغندور

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».

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مبروك للزملكاوية تعادل الاهلي و فقدانه نقطتين في صراع المنافسة علي الدوري — Khaled El Ghandour (@khbondok4) May 22, 2019 وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، ونجح الأهلي في التهديف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة