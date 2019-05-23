الامارات | رسالة من الشرطة الى جمهور نادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الشرطة الى جمهور نادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت القيادة العامة لشرطة الشارقة في بيان لها على صفحتها عبر " توتير " جمهور نادي الشارقة بمناسبة فوز فريقه بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، مؤكدة مشاركتها جمهور الشارقة فرحته عبر المسيرة الجماهيرية التي يعتزم جمهور النادي تسييرها للتعبير عن فرحته بهذا الفوز.

وحددت شرطة الشارقة اشتراطات للمسيرة المرتقبة، مطالبة الجمهور الالتزام بها وذلك حفاظا على قواعد السلوك والمظهر الحضاري الذي عرف به جمهور الشارقة، إذ تتمثل هذه الاشتراطات في عدم إدخال زوائد على المركبة تؤثر على الرؤية أو السلامة وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة حفاظا على السلامة العامة وعدم عرقلة حركة السير والمرور وعدم طمس لوحات المركبة الأمامية او الخلفية وعدم تعتيم او تلوين الزجاج وعدم استخدام الرش أو " الاسبري " من قبل السائق أو المرافقين وعدم القاء المخلفات على الطريق وعدم تغيير لون المركبة.