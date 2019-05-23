شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يرفض رسميًا خوض لقاء المقاولون 3 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بتروجيت عدم خوضه مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس، بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل المؤجلات.

وأكد بتروجيت، في بيان الأربعاء، تمسكه بلعب جولته الأخيرة بالدوري الممتاز أمام المقاولون في نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.

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كما تمسك النادي بعدم استبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقاً لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقاً لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولاً قبل مواجهة بتروجيت، وأيضاً لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34، وفقا للبيان.

وأكد بتروجيت إصراره على خوض الأسبوع الأخير 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميماً لمبدأ تكافؤ الفرص، لأنه في حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية.

ويحتل بتروجيت المركز الـ16 بترتيب جدول المسابقة برصيد 34 نقطة من 33 مباراة.