شكرا لقرائتكم اليوم استكمال منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف، اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات اليوم الثاني من دور الـ 16 كالتالي:

عمر مسعد x الألماني سيمون روزنر

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كريم عبد الجواد x زاهد سالم

محمد الشوربجي x الإنجليزي داريال سيلبي

فيما تواجه نور الشربيني الإنجليزية فيكتوريا لوست بمنافسات السيدات.