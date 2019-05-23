شكرا لقرائتكم بعد غياب 10 سنوات.. كريم شحاتة يرصد لائحة مالية لصعود الترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز كريم شحاته مدير الكرة بالترسانة لائحة مالية خاصة لصعود الفريق للأضواء من جديد بعد غياب دام اكثر من 10 سنوات . ويسعى كريم شحاته لوضع لائحة تحفيزية للاعبين تكون لهم داعما على الإنتصارات بداية من الأسبوع الأول حتى يتحقق المراد فى النهاية بعودة الشواكيش من جديد للدورى . Advertisements كان كريم شحاته قد طالب بملف عقود اللاعبين لدراستها جيدا وإرساء مبدأ العدالة بين الجميع قبل بداية فترة الإعداد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 10 سنوات.. كريم شحاتة يرصد لائحة مالية لصعود الترسانة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.