شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ ينشر صور قميص بيراميدز الجديد فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن الزي الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادى بيراميدز، موسم 2019/2020.

بيراميدز ونشر “آل الشيخ” صورة الزي الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: بيراميدز السنة القادمة.. يهمنى رأيكم؟" Advertisements

قميص بيراميدز ونجح نادى بيراميدز في تقديم موسم جيد خلال اول مشاركة له منذ ان اشتراه تركى ال الشيخ وتدعيمه بصفقات متميزة حيث فاز على قطبى الكرة المصرية، واحتل المركز الثالث ليشارك في البطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

قميص بيراميدز الاحتياطى

قميص بيراميدز

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