شكرا لقرائتكم مجلس بتروجت يطالب لاعبيه بالتركيز والتخلى عن العروض الوهمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة بتروجت من لاعبيه بالتركيز فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى بعد تحديدها فى المستقبل وعدم الإلتفات للعروض الوهمية التى شغلت عقول البعض وكلفت الفريق الخسارة فى المباريات الثلاث الأخيرة .

كان بتروجت قد خسر أخر مبارياته أمام سموحه بهدفين نظيفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول الدورى

وقد أكد مجلس إدارة بتروجت أنه متمسك ببقاء جميع اللاعبين فى الموسم المقبل مهما كانت النتائج سواء بالبقاء بالدورى أو الهبوط . Advertisements

أصدر نادى بتروجت بيانا رسميا، أعلن فيه عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبتروجت بيانا رسميا، جاء نصه كالتالى:" تعقيباً على أصدار جدول الأسبوع الأخير" 34 " للدوري المصري .. قررنادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.