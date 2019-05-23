شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ15 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت النتائج كالتالي: مواليد 2000 فوز ترانس فورما. A علي فريق سيد سيكا 4/1 وفوز بلاك هورس علي ترانس فورما B . 2/0 مواليد 2007 Advertisements فوز CFC علي محمود هيبه 4 / 1 فوز فينورد علي ياسين وجيه 2/ 0 بالانسحاب. وصعد فينورد لدور 8 تعادل ترانس فورما و ليجانز. بدون اهداف مواليد 2003 فوز كريم شحاته علي منتخب الجيزة 1 / 0 وصعد لدور 8 فوز فريق عبدالله عويس علي النجوم 1 /0. وصعد لدور 8

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