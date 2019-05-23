شكرا لقرائتكم إنبى يعلن الاستغناء عن مهاجم الفريق التنزانى يحيي شيزا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اعلن مجلس إدارة إنبى برئاسة علاء خشب الإستغناء عن التنزانى يحيي شيزا مهاجم الفريق بنهاية الموسم الحالى بعدما فشل فى إثبات جدارته ولم يقنع على ماهر المدير الفنى للفريق بمستواه .

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كان إنبى قد تعاقد مع شيزا خلال فترة الإنتقالات الشتوية قادما من سيمبا التنزانى إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق واكتفى بالتدريب فقط ليرحل عن صفوف المارد البترولى بنهاية الموسم .

يذكر أن إنبى ضمن البقاء بالدورى بعد موسم صعب بعدما حقق الفوز أول أمس على المقاصة بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 39 نقطة .