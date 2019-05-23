شكرا لقرائتكم مجلس بتروجيت يطالب لاعبيه بالتركيز واليقظة في لقاء المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة بتروجت من لاعبيه بالتركيز فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى وعدم الإلتفات للعروض الوهمية التى شغلت عقول البعض وكلفت الفريق الخسارة فى المباريات الثلاث الأخيرة . كان بتروجت قد خسر أخر مبارياته أمام سموحه بهدفين نظيفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول الدورى Advertisements وقد أكد مجلس إدارة بتروجت أنه متمسك ببقاء جميع اللاعبين فى الموسم المقبل مهما كانت النتائج سواء بالبقاء بالدورى أو الهبوط .

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