شكرا لقرائتكم عودة المستبعدين من انبي للمشاركة فى لقاء النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرصة جديدة للمستبعدين من انبي فى المباريات الماضية للمشاركة مع الفريق فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام النجوم المقرر لها يوم 27 مايو الجارى، وفقا لقرار على ماهر قائد الجهاز الفنى .

يأتى ذلك بعدما اطمأن على ماهر على موقف الفريق بالدورى بعد الفوز الأخير الذى حققه على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ووصله للنقطة 39 فى المركز التاسع للدورى .

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