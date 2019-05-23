شكرا لقرائتكم عودة المستبعدين من انبي للمشاركة فى لقاء النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فرصة جديدة للمستبعدين من انبي فى المباريات الماضية للمشاركة مع الفريق فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام النجوم المقرر لها يوم 27 مايو الجارى، وفقا لقرار على ماهر قائد الجهاز الفنى .
يأتى ذلك بعدما اطمأن على ماهر على موقف الفريق بالدورى بعد الفوز الأخير الذى حققه على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ووصله للنقطة 39 فى المركز التاسع للدورى .
ويرغب على ماهر فى رؤية بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا معه بشكل منتظم نظرا لتلاحم المباريات وموقف الفريق الصعب بجدول الترتيب طوال الموسم .
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