شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يطالب باعتماد 20 ألف تذكرة لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المسئولين بطبع 20 ألف تذكرة زيادة حتى يتمكن جماهير الفريق الأبيض من حضور نهائى الكونفدرالية الأفريقية".

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "الطبع الأول للتذاكر كان 30 ألفا والداخلية زودتها لـ40 ألفا وأطالب بزيادتها لـ 60 ألف".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد.