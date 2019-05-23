أحمد هاني
تعادل الأهلي مع الإسماعيلي أمس الأربعاء، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على أرضية ميدان استاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة هدف لمثله.
وعاد بيراميدز لتذوق طعم الفوز بعد إسقاط الهابط رسميًا لدوري الدرجة الثانية النجوم بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ 33 من عمر البطولة المحلية.
تعثر الأهلى رفع رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، كما ارتقى بيراميدز إلى 69 نقطة محتلًا المركز الثاني لحين إنهاء الزمالك مبارياته المؤجلة.
مباريات الأهلي المتبقية في...
كانت هذه تفاصيل خبر الصراع يشتعل على اللقب.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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