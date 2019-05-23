فيفا يعلن رفض زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ اليوم الأربعاء عدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم في قطر 2022 إلى 48 منتخبا، واستمرار عدد المشاركين عند 32 فريقا.

وذكر فيفا على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم "تمشيا مع استنتاجات دراسة الجدوى التي وافق عليها مجلس فيفا في اجتماعه الأخير، بحث كل من فيفا وقطر جميع إمكانيات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا عن طريق إشراك الدول المجاورة مع قطر في استضافة المونديال".

وأضاف فيفا "بعد عملية تشاور شاملة بمشاركة جميع أصحاب...