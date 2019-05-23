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كريم شحاته يجهز لائحة الصعود للأضواء بالترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز كريم شحاته مدير الكرة بالترسانة لائحة مالية خاصة لصعود الفريق للأضواء من جديد بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات .

ويسعى كريم شحاته لوضع لائحة تحفيزية للاعبين تكون لهم داعما على الانتصارات بداية من الأسبوع الأول حتى يتحقق المراد فى النهاية بعودة الشواكيش من جديد للدورى .

كان كريم شحاته قد طالب بملف عقود اللاعبين لدراستها جيدا وإرساء مبدأ العدالة بين الجميع قبل بداية فترة الإعداد .

 

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