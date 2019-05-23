شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة كرة اليد الصيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على إقامة بطولة كرة اليد الصيفية للموسم المحلى 2019 / 2020 فى مدينة الإسكندرية .
و قال عبد المنعم أنه سيتم تحديد الموعد النهائى لإنطلاقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستقام فى الأسبوع الأخير من أغسطس أو أول شهر سبتمبر المقبلين .
و أرسل اتحاد اليد تعيم على الأندية يفيد بأن مسابقة البنين مواليد 2011 و البنات مواليد 2010 ستقام على شكل مهرجان بدون نتتائج و تدار بحكم واحد فقط .
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكندرية تستضيف بطولة كرة اليد الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.