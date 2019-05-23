شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة كرة اليد الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على إقامة بطولة كرة اليد الصيفية للموسم المحلى 2019 / 2020 فى مدينة الإسكندرية .

و قال عبد المنعم أنه سيتم تحديد الموعد النهائى لإنطلاقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستقام فى الأسبوع الأخير من أغسطس أو أول شهر سبتمبر المقبلين .

و أرسل اتحاد اليد تعيم على الأندية يفيد بأن مسابقة البنين مواليد 2011 و البنات مواليد 2010 ستقام على شكل مهرجان بدون نتتائج و تدار بحكم واحد فقط .