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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الاربعاء 23/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيمت يوم الاربعاء 22/5/2019 مباراتين في الدوري المصري، حيث تعادل الاهلي مع نظيره الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فيما فاز فريق بيراميدز علي نظيره النجوم بهدفين نظيفين .
وفقد الاهلي نفطتين في صراع المنافسة علي بطولة الدوري، حيث ارتفع رصيد المارد الاحمر إلي النقطة 74 ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ليحتل المركز الثاني ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة والذي هبط رسمياً.
جدول ترتيب الدوري
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