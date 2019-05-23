شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة متولي بخلع فى الترقوة .. وغياب الشامي وصادق أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن محمود متولى قائد الفريق تعرض لخلع فى الترقوة ،وذلك على خلفية إصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما. واضاف الشامى فى تصريحات عقب المباراة للموقع الرسمى :”قائد الفريق سيخضع للاشعة لتحديد موقفه ومدة غيابه”. وعن موقف مصطفى فارس أجاب طبيب الدراويش :”اللاعب الشاب تعرض لشد خفيف فى الخلفية واصابة خفيفة فى الظهر”. Advertisements وأتم :”تلك الاصابة لن تمنعه من التواجد فى المباراة المقبلة”. كما يفقد الإسماعيلى جهود الثنائى محمد الشامى ومحمد صادق عن مواجهة الجونة اثر حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الأهلى. ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ34 بمسابقة الدورى المحلى.

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