محمود جابر: أتمنى انتهاء الدوري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

أبدى محمود جابر المدرب العام للاسماعيلى رضاه بما قدمه اللاعبين أمام الأهلى في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما لحساب مؤجلات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المصري.

واضاف جابر أن الإسماعيلي كان أكثر واقعية من الأهلى، اتيحت لهم عدة

فرص خاصة فى الشوط الأول كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحهم، واللاعبون قاتلو ولم يستسلمو حتى بعد احراز الأهلى لهدف التقدم ، وتوجه لهم بالشكر كثيرًا على الروح القتالية التى ظهرو بها ومدى التزامهمبالتعليمات.

وواصل مدرب عام الإسماعيلي أنهم قدموا أداء مشرف ونجحوا فى إيقاف مفاتيح اللعب لدى المنافس، والأهلى كانت له بعض الفرص البسيطة فى الجبهة اليسرى.

وأختتم قائلًا أنه كان يتمنى انتهاء مسابقة الدورى قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية ، والفريق يلعب فقط من أجل الثلاث نقاط ، وأكد أنه سعيد بتطور الفريق بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى.