باهر المحمدي: ثقة مدرب المنتخب خلقت لي حافر قوي

أكد باهر المحمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن الفريق بذل جهود مضاعفة من أجل عودة بعد التأخر بهدف أمام الأهلى حتي تعادل الدراويش عن طريق كريم بامبو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 بطولةالدوري المصري.
وقال المحمدي أن الإسماعيلي كان يلعب بشكل جماعى وككتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية.
وبسؤاله عن ثقة المكسيكى خافيير اجيرى بضمه فى
وأختتم مدافع الدراويش قائلًا أن البطولة ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل.
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