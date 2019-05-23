باهر المحمدي: ثقة مدرب المنتخب خلقت لي حافر قوي

أكد باهر المحمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن الفريق بذل جهود مضاعفة من أجل عودة بعد التأخر بهدف أمام الأهلى حتي تعادل الدراويش عن طريق كريم بامبو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 بطولة

وقال المحمدي أن الإسماعيلي كان يلعب بشكل جماعى وككتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية.

وبسؤاله عن ثقة المكسيكى خافيير اجيرى بضمه فى

قائمة كأس الأمم الأفريقية توجه بالشكر وأشار أن تلك الثقة وجدت حافز قوي لديه على تقديم أفضل مستوى مع فريقة والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة.

وأختتم مدافع الدراويش قائلًا أن البطولة ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل.