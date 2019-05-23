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شاهد.. محمد فوزي يوجه رسالة غامضة بعد التعادل مع الأهلي

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أعرب محمد فوزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادتة عقب التعادل الإيجابي مع الأهلي مساء الأربعاء بهدف لكلًا منهما ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة

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ونشر محمد فوزي منشور عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :"الحمد لله على كل حال ربنا كبير وعارف

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أنا تعبت الفترة إلي فانت ازاي والفرقة كلها وعوضت خطأ الهدف علشان الشماتين كانوا هيبقوا كتير بس الحمد لله ربنا عارف إلي جوا الواحد وبشكر ربنا علي كل حاجة".

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 42 نقطة في جدول الدوري.

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