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الإسماعيلي يكشف مدى خطورة إصابة محمود متولي أثناء مباراة الأهلي

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كشف النادي الإسماعيلي عن الإصابة التي تعرض لها محمود متولي مدافع الفريق على هامش مشاركتة في مباراة الأهلي مساء الأربعاء بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة

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 قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول أن محمود متولى قائد الفريق تعرض لخلع فى الترقوة

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وأضاف أن متولي سيخضع للاشعة لتحديد موقفه ومدة غيابه.

وعن موقف مصطفى فارس أجاب طبيب الدراويش أن اللاعب الشاب تعرض لشد خفيف فى الخلفية واصابة خفيفة فى الظهر، وأكد أن تلك الاصابة لن تمنعه من التواجد فى المباراة المقبلة.

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