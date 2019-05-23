رياضة | عملاق البريميرليج يقترب من خطف راكيتيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق البريميرليج يقترب من خطف راكيتيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الانتقال إلى البريميرليج في الصيف المقبل.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات وصيف بطل العالم 2018 مع المنتخب الكرواتي وذلك ليكون بديلاً لأندير هيريرا نجم المانيو الذي أعلن رحيله بشكل رسمي.

وأفادت صحيفة " صن " الإنجليزية أن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ 48 مليون جنية إسترليني من أجل رحيل نجم الفريق البالغ من العمر 31 عاماً.