رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أستطاع فريق الإسماعيلي تحقيق التعادل مع النادي الأهلي، حيث انتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بنتيجة 11 ليوقف هذا التعادل طريق النادي الأهلي نحو الحصول على بطولة الدوري الممتاز المصري، ويشعل الصراع بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الزمالك.
بينما انتهت المباراة الثانية بين فريق بيراميدز مع فريق النجوم بنتيجة 2 صفر، وبهذه النتائج فيكون ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:-
النادي الأهلي على قمة الجدول برصيد 74 نقطة، ثم فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة ثم نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما النادي المصري في المركز الرابع برصيد 49 نقطة ثم فريق المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ثم فريق مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم فريق الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة ويمكن معرفة ترتيب باقي فرق الدوري المصري من خلال الجدول التالي:-