رياضة | تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز عن التصميمات الجديدة لقميص الفريق بالموسم الجديد.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" ثلاثة تصميمات جديدة لقميص بيراميدز في الموسم الجديد وكتب في رسالته للجماهير: بيراميدز السنة القادمة ... يهمني رأيكم ؟

وتلقى التصميم الجديد لقميص فريق بيراميدز العديد من الردود الإيجابية من جانب الجماهير فور إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن التصميمات عبر صفحته الرسمية.