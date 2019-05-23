رياضة | عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 73، وأدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84.

وأكد مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن المجلس وجه رسالة للاعبين بنسيان نتيجة التعادل أمام الإسماعيلي والتركيز على المباريات القادمة لمواصلة الصراع على لقب البطولة علماً بأنه لايزال الحديث مبكراً عن بطل المسابقة.

واشار المصدر إلى أن هناك اتجاه من إدارة الأهلي برفض خوض لقاء المقاولون العرب قبل بطولة كأس الأمم الافريقية، متمسكاً بحقه فى الحصول على نفس المميزات التي يحصل عليها الزمالك المنافس له على بطولة الدوري هذا الموسم.