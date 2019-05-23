تشيلسي يعلن تمديد عقد حارسه كاباييرو

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الأرجنتيني ويلي كباييرو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأرجنتيني ويلي كباييرو، لموسم إضافي.

وذكر النادي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن كاباييرو27/ عامًا/، سيظل لاعبًا في تشيلسي حتى حزيران / يونيو .2020

ولعب كباييرو كحارس إحتياطي للفريق منذ إنضمامه إليه في 2017 قادمًا من مانشستر سيتي، حيث شارك في 22 مباراة منذ ذلك الوقت.

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وقال كاباييرو لموقع النادي على الانترنت: "أنا سعيد للغاية بتجديد عقدي مع تشيلسي وآمل أن نتمكن من الاستمتاع بالموسم المقبل وتحقيق الكثير من الأهداف."

"وأضاف: "بالنسبة لي فإن البقاء في ناد كبير مثل تشيلسي كان قرارًا سهلاً حقًا".

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 72، كما أنه يستعد لخوض المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في 27 من ايار/ مايو الجاري أمام أرسنال في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.