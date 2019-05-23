إلزام المولد بدفع مليون لنادي الاتحاد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تلقت إدارة نادي الاتحاد خطاباً بالحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في القضية التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد اللاعب سعيد المولد، ونادي (sc faranse) البرتغالي، والذي تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لناديه الاتحاد، وألزم الفيفا اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مليون ريال سعودي للاتحاد، وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.

تلقت إدارة نادي الاتحاد خطاباً بالحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في القضية التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد اللاعب سعيد المولد، ونادي (sc faranse) البرتغالي، والذي تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لناديه الاتحاد، وألزم الفيفا اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مليون ريال سعودي للاتحاد، وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.

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