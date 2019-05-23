شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلو: البقاء في الهلال أو البرتغال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

لا يزال مصير تجديد عقد اللاعب كاريلو مع الهلال غامضاً وغير واضح، وذلك بسبب تأخر الهلاليين بعقد الجمعية العمومية التي من خلالها سيتم تنصيب الرئيس الهلالي القادم، والذي سيستلم جميع الملفات الهلالية من جهاز فني ولاعبين أجانب وغيرهم.

يذكر أن الإدارة الهلالية المكلفة بقيادة عبدالله الجربوع تواصلت كثيراً مع مدير أعمال اللاعب بهذا الشأن ولكن لم يتوصلوا إلى حل مقنع، ولهذا حوِّل ملف اللاعب كاريلو إلى الإدارة القادمة.

من جانبه، أعطى اللاعب كاريلو ثقة كبيرة لجماهير الهلال بأنه سيوقع للهلال، وذلك خلال تصريحه لإحدى الصحف الأجنبية، حيث قال: «أملك عدة عروض، لكنني مقتنع بالمشروع الجاد والجاد جداً الذي قدمه لي الهلال، وأتمنى من مدير أعمالي إقناع نادي بنفيكا بعرض الهلال الأخير».

وأضاف: «يجب أن أعترف بأنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر»، وعن عرض نادي النصر، قال: «أولوية البقاء مع الهلال، وقد التقيت بالصدفة أكثر من مرة مع مدرب فريق النصر فيتوريا، ولكن لم نتحدث مطلقاً عن العودة للعمل معاً»، واختتم حديثه قائلاً: «إما الهلال أو العودة إلى البرتغال».