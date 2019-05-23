شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي: طموحنا لا حدود له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاماً خالد العطوي، أن طموحهم خلال مشاركتهم في كأس العالم لا حدود له، مبيناً أنه من حق جميع المنتخبات أن تطمح للأفضل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس (الأربعاء) في قاعة المؤتمرات بملعب غدينيا بحضور المدير الفني خالد العطوي ولاعب خط الوسط تركي العمار.

وأشار العطوي في حديثه إلى أن هدفهم من خلال هذه المشاركة هو الوصول لأبعد مرحلة في استطاعتهم الوصول لها، وذلك بالتركيز والإعداد لكل مباراة على حدة والعمل عليها من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وحول مراحل الإعداد الماضية قال العطوي: «المرحلة الأخيرة كانت الأبرز حيث خضنا خلالها 5 مباريات ودية مع منتخبات مختلفة، وبإذن الله سنكون في أتم الجاهزية لمنتخب فرنسا الذي يعد أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية، وكذلك منتخب مالي بطل القارة الأفريقية مؤخراً، بالإضافة إلى المنتخب المميز بنما».

وتابع المدير الفني للأخضر الشاب قائلاً: «قادرون على تجاوز المباراة الأولى وأن نكون في أفضل حالاتنا ونحقق المستوى والنتيجة، وأراهن على الـ21 نجماً في قائمة الأخضر والذين تم اختيارهم بعناية بعد ثقة كبيرة في جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية».

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من جهته، قدم لاعب خط وسط المنتخب الوطني تحت 20 عاماً تركي العمار شكره للمدير الفني خالد العطوي على الثقة التي منحها له ولزملائه، مشيراً إلى أنهم سيسعون جاهدين ومتكاتفين بيدٍ واحدة داخل الملعب وخارجه لتحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة.

ووصف العمار بطولة كأس العالم بالمرحلة المهمة له ولبقية زملائه في تاريخهم، مبيناً أن هذا الأمر سيكون حافزاً لتقديمهم لكل ما لديهم من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير.

على الصعيد الميداني، واصل لاعبو الأخضر أمس (الأربعاء) تدريباتهم ضمن الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وتركَّزت الحصة التي أقيمت تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد على تطبيق اللاعبين لمران على التنظيم الدفاعي، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة في ملعب الفريق المنافس.

ويواصل المنتخب الوطني اليوم (الخميس) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فرنسا يوم السبت القادم في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.